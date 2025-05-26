Ankara'da kurban pazarında arbede! Denetime izin vermeyen satıcılar polise saldırdı

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Bağlum Kurban Pazarı'nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sırasında gergin anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kurban satışı yapan bazı kişiler, denetime engel olmak isteyince olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Takviye kuvvetle olay kontrol altına alındı

Tarım yetkililerine müdahaleyi engellemek isteyen polisle satıcılar arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik sırasında bazı kurban satıcılarının polislere saldırdığı, arbede sonucu birkaç polisin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Takviye kuvvetin müdahalesiyle olay kontrol altına alındı.

Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.