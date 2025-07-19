Ankara’da kuvvetli sağanak alarmı: Vatandaşlara uyarı yapıldı

Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı. Bugün öğleden sonra kentin kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanakların sel ve su baskınına yol açabileceği belirtildi. Yağışların saat 13.00’te başlayıp akşam 20.00’ye kadar devam etmesi öngörülüyor.

Vatandaşlara "tedbirli olun" çağrısı

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara'nın kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kentte yağışlar dün de etkili olmuştu

Öte yandan, başkentte dün etkili olan yağışlar nedeniyle hayat felç olmuş, bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı.

Keçiören ilçesinde su baskını nedeniyle mahsur kalan kişiler, iş makineleri kullanılarak bulundukları yerlerden kurtarılmıştı. Şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda araç sular içinde kalarak zarar görmüştü.