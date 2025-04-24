Ankara'da kuvvetli yağış alarmı! Mansur Yavaş vatandaşları uyardı

Başkent Ankara, kuvvetli yağışın etkisi altına girecek. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı uyardı.

"ABB ekipleri teyyakkuz halinde"

Şehirde fırtına, don, sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağını kaydeden ABB Başkanı Yavaş, ekiplerin kuvvetli yağışa karşı teyakkuz halinde olduklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır.

Kuvvetli rüzgâr, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir.

Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halindedir."