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Ankara'da kuvvetli yağış uyarısı

Ankara'da bu gece sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Valilik, sağanak yağış nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun kuzeybatısında görülecek sağanağın, ilimizin güney ve batı ilçelerinde (Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Polatlı, Haymana, Sincan ve Gölbaşı) çarşamba akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

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