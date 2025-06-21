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Ankara'da lityum fabrikasında gaz faciası: 2 işçi öldü

Ankara Polatlı’da lityum fabrikasındaki gaz sızıntısı sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Ankara'da lityum fabrikasında gaz faciası: 2 işçi öldü
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Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan lityum fabrikasında gaz sızıntısı meydana geldi.

Fabrika’da borulara bakım yapmak isteyen 5 işçi bir borudan sızan azot gazından zehirlendi. İişçilerden K.D ile F.Y hayatını kaybederken, diğer 3 işçinin ise Polatlı Devlet Hastanesi’nde tedavilerine devam ediliyor.

Öte yandan, olaya ilişkin Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA