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Ankara'da Mansur Yavaş kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş başkanlığı aldı.

Ankara'da Mansur Yavaş kazandı
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Ankara'da oyların tamamı sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Mansur Yavaş 50,91'le başkanlığı aldı.

AK Parti adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47,10'da.

İlk sonuçların ardından Yavaş, "Hak yerini bulmuştur. Kazanan Ankara, kaybeden Özhaseki. Bugünden itibaren Ankara'da ehliyet ve liyakat dönemi başlamıştır" açıklamasını yaptı.

Öte yandan AK Parti, bazı sandıklarda sonuçlara itiraz etti.

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Ankara Yerel Seçim 2019
Dunya.com

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