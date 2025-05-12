Rusya lideri Viladimir Putin'in, Ukrayna ile 2022'de kesilen doğrudan barış görüşmelerinin yeniden başlaması için İstanbul'u adres göstermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğunlaştı.

Dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanule Macron ve Rusya lideri Putin ile görüşen Erdoğan, yarın da NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul edecek.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Rutte, 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılması planlanan NATO Dışişleri Bakanları gayrıresmi toplantısı öncesinde Ankara'yı ziyaret edecek.

'İstanbul'da müzakerelerin yeniden başlamasını öneriyoruz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmasında, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz."

'Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim'

krayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatarak, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Putin'i 15 Mayıs'ta Türkiye'de bekleyeceğini kaydeden Zelenskiy, "Ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Şahsen. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz" ifadelerini kullanmıştı.