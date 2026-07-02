Ankara'da NATO önlemleri: Ağır vasıtalara geçici yasak

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Ankara Valiliği, NATO kapsamında uygulanacak güvenlik tedbirleri çerçevesinde kentte ağır tonajlı araçların girişine geçici süreyle kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yakıt tankerleri, beton mikserleri, çekiciler ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz 2026 saat 16.00'dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00'a kadar şehir merkezine girişine izin verilmeyecek.

Gıda ve ilaç taşıyan araçlara istisna

Düzenleme kapsamında gıda maddesi taşıyan kamyonlar, 6 Temmuz saat 00.00 ile 9 Temmuz saat 05.00 arasında belirlenen güzergâhları kullanarak GİMAT ve Toptancı Hali'ne ulaşabilecek.

İlaç ile bozulabilir acil malzeme taşıyan kamyonların ise aynı tarihler arasında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden belirlenen alternatif güzergâhları kullanmalarına izin verilecek. Buna göre, Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Ankara Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Atatürk Bulvarı bu araçlar tarafından kullanılamayacak.

Valilik, uygulamanın NATO tedbirleri kapsamında kentte güvenliğin sağlanması amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi.