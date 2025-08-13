Ankara’da öğrenciler geçim savaşı veriyor: Ev ve yurt ücretleri el yakıyor

Ankara’da üniversite öğrencileri, hızla artan ev kiraları, özel yurt ücretleri ve yaşam maliyetleri nedeniyle ciddi bir barınma sorunu ile karşı karşıya.

ANKA'nın haberine göre; devlet yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler, ya kalabalık özel yurt odalarında yüksek ücret ödemek zorunda kalıyor ya da öğrenci semtlerinde kiraların el yaktığı evlerde yaşam mücadelesi veriyor.

Özel yurtlarda 6 kişilik odada kalmanın bedeli aylık 12 bin liradan başlarken, tek kişilik odalarda bu rakam 40 bin liraya kadar çıkıyor.

Çankaya gibi öğrenci nüfusunun yoğun olduğu ilçelerde ise en ucuz kiralık daireler 17 bin liradan başlıyor.

Kiralarda birkaç yılda büyük artış

Sosyoloji öğrencisi bir genç, 2022’de 3 bin lira olan kirasının 2024’te 10 bin liraya yükseldiğini belirterek, “Zor geçiniyorum, ek işler yapıyorum, ailem de destek oluyor ama ay sonunu getirmekte zorlanıyoruz. Aylık 25 bin liraya yakın harcamam var, bunun 10 bini kira” dedi.

Bir başka öğrenci ise iki yılda kira giderinin 4 bin liradan 18 bin liraya çıktığını anlattı.

Bazı öğrenciler, geçim sıkıntısını hafifletmek için part-time işlerde çalışıyor.

Öğrenim kredisiyle geçinmeye çalışanlar ise hem kendi yaşam masraflarını hem de ailelerine destek olma yükünü taşıyor.

Artan barınma maliyetleri, öğrencilerin eğitim hayatını doğrudan etkilerken, birçok genç için “tek başına yaşamak” artık imkânsız hale gelmiş durumda.