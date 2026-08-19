Ankara'da okul servislerine zam mı geldi? Ankara'da servis ücretleri ne kadar oldu?

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Ankara'da yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okul servis ücretleri belli oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak tarifeye yüzde 25,49 oranında zam yapıldı.

Yeni tarifeye göre, en kısa mesafe olan 0-3 kilometrede aylık azami servis ücreti 3 bin 36,85 TL, yıllık ücret ise 27 bin 331,72 TL olarak belirlendi.

Ankara'da okul servis ücretleri ne kadar oldu?

Yeni dönemde mesafeye göre uygulanacak aylık ve yıllık azami okul servis ücretleri şöyle:

0-3 kilometre:

Aylık: 3.036,85 TL

Yıllık: 27.331,72 TL

3-6 kilometre:

Aylık: 3.350,58 TL

Yıllık: 30.155,24 TL

6-10 kilometre:

Aylık: 3.865,09 TL

Yıllık: 34.785,82 TL

10-15 kilometre:

Aylık: 4.492,54 TL

Yıllık: 40.432,87 TL

15 kilometreyi aşan mesafelerde her kilometre için yıllık 527,06 TL ilave ücret uygulanacak.

Rehber personel ücreti 1.000 TL

Yeni tarifede rehber personel ücreti de aylık 1.000 TL olarak belirlendi.