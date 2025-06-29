Ankara'da orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, yangın riski taşıyan bölgelerde güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve doğal alanları korumak amacıyla, hassas bölgelerde yaya, motorlu ve dron destekli devriye faaliyetleri artırıldı.

Ormanlık alanlara yalnızca izin verilen noktalardan girişe izin verilirken, kamp ateşi, mangal ve anız yakma gibi riskli eylemlerle ilgili sıkı denetimler uygulanıyor.

Önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı

Öte yandan kırsal bölgelerde yaşayan yurttaşlara orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı, yangın farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar başlatıldı.

Ayrıca, ilgili kurumlarla koordinasyonun güçlendirildiği ve olası yangınlara hızlı müdahale için hazırlıkların sürdüğü belirtildi.