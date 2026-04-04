Ankara'da otobüs kazası: 4 ölü, çok sayıda da yaralı var
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen kazada halk otobüsü üst geçide çarptı. Korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.
Ankara-İstanbul kara yolunun Kahramankazan ilçesine bağlı Saray mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, ilk bilgilere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı.
Kaza nedeniyle Ankara-İstanbul kara yolunun İstanbul istikametinde trafik akışı kısa bir süreliğine durma noktasına geldi. Trafik ekipleri, farklı bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artırırken, ulaşım yan yollardan kontrollü şekilde sağlanıyor.
Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
Kazaya ilişkin değerlendirmede bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kahramankazan’da özel halk otobüsünün üst geçide çarpması sonucu 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kahramankazan’da özel halk otobüsünün üst geçide çarpması sonucu 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 4, 2026
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.