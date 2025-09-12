Ankara’da peş peşe depremler: Naci Görür’den ‘7 büyüklüğüne varabilir’ uyarısı
Ankara’nın Kalecik ilçesinde dün peş peşe meydana gelen 4.1 ve 3.5 büyüklüğündeki depremler korku yarattı. Sabah 08.24’teki 4.1’lik sarsıntıda bazı kamu binaları ve evlerde hasar oluştu. Akşam saatlerinde 3.5 büyüklüğünde artçı yaşanırken, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den kritik uyarı geldi. Görür, depremlerin Çankırı Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirterek, “Bu zon 7’ye varan deprem üretebilir” dedi.
Ankara’nın Kalecik ilçesi dün sabah ve akşam saatlerinde peş peşe depremlerle sallandı.
Saat 08.24’te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi. Çandır ve Dağdemir mahallelerinde bazı kamu binaları ve evlerde hasar oluştu.
Başkentlilerde panik yaratan sarsıntının ardından, akşam saat 20.28’de 3.5 büyüklüğünde artçı bir deprem daha yaşandı.
Üst üste gelen sarsıntılar, Ankara’da deprem riskine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, bölgedeki fay hatlarının dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.
Naci Görür’den uyarı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremlerin Çankırı Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti.
Görür, “Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4.1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay Zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.