Ankara’da peş peşe depremler: Naci Görür’den ‘7 büyüklüğüne varabilir’ uyarısı

Ankara’nın Kalecik ilçesi dün sabah ve akşam saatlerinde peş peşe depremlerle sallandı.

Saat 08.24’te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi. Çandır ve Dağdemir mahallelerinde bazı kamu binaları ve evlerde hasar oluştu.

Başkentlilerde panik yaratan sarsıntının ardından, akşam saat 20.28’de 3.5 büyüklüğünde artçı bir deprem daha yaşandı.

Üst üste gelen sarsıntılar, Ankara’da deprem riskine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, bölgedeki fay hatlarının dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Naci Görür’den uyarı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremlerin Çankırı Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti.

Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4,1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/UTwlhKBJjQ — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 11, 2025

Görür, “Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4.1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay Zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.