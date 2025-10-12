Son dakika: Ankara'da rüşvet soruşturması! 9 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda bazı izin belgeleri üzerinden menfaat sağlandığına dair tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 2'si ihraç, 1'i emekli kamu personeli, 2'si bu kişilerin aile yakını ve 27'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlarından Ankara merkezli eş zamanlı gözaltı kararı çıkarıldı.

27 kişi yakalandı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevkine yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 28'e yükseldi.

9 kişi tutuklandı, 24 kişi adli kontrolle serbest

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 9 şüpheli tutuklanırken, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.