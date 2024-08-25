Ankara'da sağanak hayatı felç etti: Sokaklar göle döndü
Ankara'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle alt geçitler, çok sayıda cadde ve sokak su altında kaldı. Sağanağa dışarıda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, araçlar ilerlemekte zorlandı.
Haber Merkezi
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Başkentte öğle saatlerinde başlayan ve kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikti.
Sağanağın etkisiyle vatandaşlar ıslanmamak için metro duraklarına ve kapalı alanlara sığındı.
Sıhhiye semtinde araçlar yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Vatandaşlar atık su giderlerini kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.
ASKİ ekipleri, suyun biriktiği noktalarda, mazgalların açılmasına yönelik çalışma yaptı.