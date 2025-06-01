Ankara'da sağanak uyarısı! Akşama kadar etkili olacak
Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak kentte yerel olarak gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Ankara Valiliği, şehir genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Valiliğin sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilendirmeye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verileri doğrultusunda, bugün Ankara'da yerel kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.
Dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı
Açıklamada, yağışın akşam saat 18.00'e kadar etkili olmasının öngörüldüğü belirtilirken, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması" çağrısı yapıldı.