Ankara'da sağanak yağış uyarısı! Valilikten sel baskınlarına karşı kritik açıklama

Ankara, bugün itibarıyla yağışlı havaya teslim olacak. Meteroloji Genel Müdürülüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan cumartesi günü şehirde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara Valiliği de şehirde beklenen kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Valilik, sel baskınlarına karşı uyardı!

Ankara Valiliği kuvvetli sağanak yağışın beklendiği şehirde ani sel, su baskını yıldırım gibi olaylara karşı uyarılarda bulundu:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Ankara'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıla tahminlere göre, şehirde 19 Nisan cumartesi günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 22 dereceyi bulacağı kentte, en düşük sıcaklığın ise 8 derece olması bekleniyor.

Başkentte pazar günü de sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının en yüksek 20 derece, en düşük ise 8 derece olacağı tahmin ediliyor.