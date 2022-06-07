Ankara'da sağanak yağmur sele neden oldu
Ankara'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer oluşan su birikintilerinden araçlar hareket etmekte zorlanırken, bazı dükkân ve iş yerlerini su bastı.
İHA
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Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde mazgalların tıkanması sebebiyle oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar hareket etmekte zorlanırken, yer yer iş yerlerini de su bastı.
Yoğun sağanak yağış Keçiören'de de etkili oldu. Keçiören'de caddeleri ve evleri su bastı. Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.