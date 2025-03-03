Ankara’da sahte alkolden ölenlerin sayısı 81’e yükseldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan sahte içki üretim ve satışı ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 36 olurken, 41 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. Diğer yandan, sahte içki kullanımı dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı da 81'e yükseldi.

Başsavcılıkça iddianamelerin ayrı ayrı yazılacağı belirtilirken, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen otopsi raporunun ardından dava açılacağı öğrenildi. (İHA)