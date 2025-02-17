Ankara'da sahte içki faciası devam ediyor! Hayatını kaybedenlerin sayısında artış
Ankara'da sahte içki kaynaklı ölümlerin sayısı 54’e yükseldi. 40 kişi ise yoğun bakımda tedavi görüyor. Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalarda, Adli Tıp Kurumu raporları dosyalara eklenirken, 28 şüpheli tutuklandı.
Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 54'e ulaştığı açıklandı. Yoğun bakımda tedavi altında olanların ise sayısının 40 kişi olduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıkları, sahte içki üretimi ve satışıyla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.
Bu çerçevede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları tarafından "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından açılan soruşturmalara Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.
28 şüpheli tutuklandı
Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.