Ankara'da sahte içki faciası devam ediyor! Hayatını kaybedenlerin sayısında artış

Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 54'e ulaştığı açıklandı. Yoğun bakımda tedavi altında olanların ise sayısının 40 kişi olduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıkları, sahte içki üretimi ve satışıyla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları tarafından "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından açılan soruşturmalara Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

28 şüpheli tutuklandı

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.