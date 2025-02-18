Ankara’da sahte içki faciası: Ölü sayısı 59’a çıktı!

Sahte içki can almaya devam ediyor. Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiği açıklandı. 35 kişinin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Soruşturma devam ediyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte içki üretim ve satışı ile ilgili soruşturması devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 28’e yükselirken, 30 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldığı öğrenildi.

Dün, başkentte sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 54'e çıktığı açıklanmıştı.