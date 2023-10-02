Ankara'da saldırı düzenleyen teröristlerden birinin kimliği belirlendi
Ankara'da dün Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısını gerçekleştiren iki PKK'lıdan birinin kimliğini açıklandı.
Ankara'da dün İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bombalı saldırı düzenlenmiş, iki polis yaralanırken iki terörist öldürülmüştü. Olaya ilişkin soruşturma başlatılmış, yayın yasağı getirilmişti.
İçişleri Bakanlığı'nın bugünkü açıklamasında, saldırının polislerin karşılık vermesi sonucu engellendiği belirtildi.
Araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.