Ankara'da sanayi sitesinde yangın çıktı

Başkentte Gersan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor. Tahsin Kahraman Caddesi'nde minder üretimi yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iş yerine de sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, Ankara'nın birçok noktasından görüldü.