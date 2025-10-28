Google Haberler

Ankara’da şiddetli rüzgar konteyneri devirdi: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Ayaş ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen konteynerin içinde bulunan kişi hayatını kaybetti.

Üçler K. (40), İlhanköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar sırasında hobi bahçesindeki konteynere sığındı.

Rüzgarın şiddetini artırmasıyla savrulup devrilen konteynerin içinde kalan Üçler K, başını çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattıkları inceleme sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
