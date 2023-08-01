Ankara'da simide zam

Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara’daki simit zammını oda merkezindeki açıklamasıyla duyurdu.

Delibaş, geçen ocakta 7 liraya zamlanan simidin bugünden itibaren 10 liraya satılacağını bildirdi.

Delibaş, şunları söyledi: “Ankaralı vatandaşlarımız; maalesef yine bir zam haberiyle karşınızdayız. Ankara’da 12 Ocak’ta simide 7 TL zam kararı 1 Ağustos itibarıyla Ankara’da simit 10 TL olacaktır. Paranın alım durumu gittikçe kötüye gidiyor. Her gün maliyet hesapları yapmak zorundayız. Bugün mazotun litresi 37 lira. Biz geçen sene 17 liraya aldığımız mazotu bu sene 37 liraya alıyoruz. Susam fiyatlarına yüzde 300 zam geldi. Un fiyatları yüzde 300 zam yedi. Kiraları konuşmaya bile gerek yok. Bu meslek yapılamaz hale geldi. Hepinizden Ankaralılar olarak özür diliyoruz; çünkü biz yapmıyoruz, sadece güncelliyoruz.”