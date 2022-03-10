Ankara'da şoförler kontak kapattı

Ankara'da otobüs ve dolmuşlarla özel toplu taşıma hizmeti veren şoför esnafı, akaryakıt zamları, ücretsiz taşıma ve artan maliyetler nedeniyle zor günlerden geçtiklerini belirterek kontak kapattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan özel toplu taşıma hizmeti veren otobüs ve dolmuş şoförleri akaryakıt zamları nedeniyle toplu taşıma ücretlerine “en az 10 TL” zam yapılmasını istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la görüşen esnaf odaları başkanları görüşmelerin ardından belediye binasının önünde basın açıklaması yaptı.

"10 TL zam istiyoruz"

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, şunları söyledi:

“Talebimiz, acil ve ivedi olarak fiyat güncellenmesinin yapılması. Diğer taraftan da ticari araçlarla ilgili minibüs ve otobüs araçlarıyla alakalı KDV’siz ve ÖTV’siz yakıt desteği sağlanmasıyla ilgili bu toplantıyı düzenledik. Şu anda akaryakıtla ilgili sıkıntı ulaşım camiasında minibüs ve otobüslerin sıkıntısı değil. EGO’nun da ciddi sıkıntıları var. Bu konuyla ilgili Mansur Başkanımızın ‘9 lira 17 kuruş’ ile ilgili bir maliyet açıklaması var. EGO Genel Müdürlüğü’nün de bu konuyla ilgili zam yapma zaruriyeti var. Zam talebimizi kendilerine ilettik. Bizlerin eve ekmek götürebilmesi için minibüsün ve toplu taşımanın minimum 10 TL olması lazım.”

Yılmazer, zamla ilgili olumlu bir sonuç alana kadar esnafın “kontak kapatma” eyleminin devam edeceğini söyledi.

"Belediye olarak elimizden geleni yapacağız"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Bekar da, “Tüm yetkilerle şu anda toplantı halindeyiz. Esnafımıza elimizden gelen belediyenin tüm imkanlarını kullanarak belediye olarak elimizden geleni yapacağız. Esnaf arkadaşlarımıza da saat 3-4 gibi inşallah hayırlı bir haber vereceğiz. Şu an mazot 22-23 lira. Yarın ne kadar geleceğini bilmiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi üç senedir zam yapmamak için uğraştı. Belediyenin zam yapmaması esnafı sıkıntıya sokuyor. Artık bunu belediye de kaldıramıyor. Yüzde 300 üzerinde mazota zam geldi. Belediye de bir kamu kuruluşudur. Hem belediyeyi hem de vatandaşımızı sıkıntıya sokmadan inşallah esnafımızın problemini çözeceğiz." diye konuştu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan dolmuş ve otobüs esnafı şunları söyledi:

Dolmuş şoförü: Akşama kadar çalışıyoruz. Çalıştığımızın dörtte üçünü mazota veriyoruz. Dörtte birini mal sahibiyle yarı yarıya kırışıyoruz.

Dolmuşçu Bahtiyar Görel: Pandemiden dolayı çok büyük sıkıntıdayız. Biz siyaset malzemesi olmak istemiyoruz. Çoluğumuza çocuğumuza garibe yardım edip evimize ekmek parası götürmek istiyoruz. 25 liraya mazot alıp da 5 liraya taşıdığımız zaman günlük mazot parasını cebimizden katmak zorundayız. Dün aracım çalıştı bana kalan para 15 TL. Şu anda bir tane lastik 2 bin 900 TL. Ya devlet bize ucuz mazot verecek ya da bizim zam hakkımızı verecek. Biz Ankara minibüsçüleri olarak mazot dolduramıyoruz.

Özel halk otobüsü sahibi Ekrem Sango: Lastik 7 milyar ( 7 bin TL). Mazota 100 milyar (100 bin TL) borcum var. Bizim belediye ya da hükümetle ilgili bir sıkıntımız yok. Bizi sıkıntıya sokan akaryakıt. Akaryakıt bizi sıkıntıya soktuğu sürece kesinlikle kimse kontak açamaz. Borçluyuz mazot vermiyorlar, çalışamadık, kapattık.

Kazım Berk: Araba günlük bin lira kazanıyorsa 900 lirası mazota gidiyor. Bildiğiniz gibi değil, çok perişanız. Bankanın arabası olur mu bankanın Ulus Anafartalar şubesinin 3 tane arabası (dolmuşu) var. Ankara genelinde 2 bin 250 dolmuşun 600’ü hacizlik. Borcunu ödeyemedi banka aldı yani bu arabayı. Mazota bakarsan şu an hakkımız en az 10 TL

Bir başka esnaf: Mazotu düşürmek hükümetin işi. Mansur Yavaş’ın bunda bir sorumluluğu yok. Mazot düşerse ücretlerin düşeceğine ben inanıyorum.

Dolmuş şoförü: Yemin ederim kiramı veremiyorum, evime ekmek götüremiyorum. Çoluğuma çocuğuma bir şey alamıyorum.