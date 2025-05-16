Ankara'da soğan tarlasından 104 yıllık el bombası çıktı!
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir çiftçi, soğan tarlasında 104 yıllık bir el bombası buldu. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü olarak imha edilen bombanın, 1921 Sakarya Meydan Muharebesi’nden kaldığı tahmin ediliyor. Yetkililer, bölgede benzer bulgulara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir çiftçi, soğan tarlasında çalışırken 104 yıllık olduğu değerlendirilen bir el bombası buldu. Edinilen bilgilere göre, çiftçi Muhammed Kara’nın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Sakarya Meydan Muharebesi'nden kaldığı tahmin ediliyor
Güvenlik önlemleri alan ekipler, el bombasını kontrollü bir şekilde imha etti. Bombanın, 1921’deki Sakarya Meydan Muharebesi'nden kaldığı tahmin ediliyor. Yetkililer, bölgede benzer bulgulara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, şüpheli cisimlerle karşılaşılması durumunda derhal güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiğini belirtti.