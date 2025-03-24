Ankara'da son durum! Hangi otobüs ve metro durakları kapatıldı?

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği'nin kararı gereğince bugün saat 19.00'dan itibaren Kızılay metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ metro ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişlerinin durdurulacağını açıkladı.

Saat 19.00'den itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler, yolcu indirip bindirmeyecek ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi de hizmet vermeyecek.