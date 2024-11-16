Ankara'da sosyal medya fenomenlerinden silahlı çatışma!
Ankara'da ismi açıklanmayan iki sosyal medya fenomeni kadının silahlı çatışmaya karıştığı belirtildi. Kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, iki kişi gözaltına alındı.
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Ankara'nın Sincan ilçesinde silahlı kavga ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti.
Ekipler olay yerindeki araştırmada, kavgaya karışanların sosyal medya fenomeni C.Ş. ve Ç.Y. isimli kadınlar olduğunu tespit etti.
Kavgada silahla yaralanan Ç.Y.'nin hastaneye kaldırıldığı ve olay yerinden otomobille kaçan şüpheli C.Ş. ile yanındaki M.H.'nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.