Ankara’da su arızası: Kente verilen su yarıya düştü, kesintiler dönüşümlü uygulanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlamaları nedeniyle kente verilen suyun yarıya düştüğünü ve dönüşümlü kesintilerin uygulandığını açıkladı.

Bu nedenle şehir genelinde dönüşümlü su kesintileri uygulandığı aktarılan açıklamada, kalıcı çözüm için çelik boru hattı döşeme çalışmalarının başladığı ve yaklaşık 1 hafta içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Çalışmalar tamamlanana kadar özellikle üst kotlarda su erişiminde aksaklıklar yaşanabileceği belirtilen açıklamada, gün gün hangi bölgelerde kesinti yapılacağının, ASKİ'nin resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı aktarıldı.

Altındağ'a 2 Ekim'e kadar su verilemeyecek

Konuya ilişkin Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arızadan dolayı 1 Ekim Çarşamba günü saat 08.00'den 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 08.00'e kadar Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan P10 Pompa İstasyonu durdurulacak ve Altındağ ilçesinde zorunlu olarak su kesintisi uygulanacaktır. Yüksek kotlardaki abonelerimizin 2 Ekim günü saat 20.00'den sonra su alması öngörülmektedir."

Su kesintisinden Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feriduncelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım ve Baraj mahallelerinin etkileneceği belirtilen açıklamada, "Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadesine yer verildi.