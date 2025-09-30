Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi ne zaman bitecek?

Ülke genelinde barajlardaki doluluk oranı iyice azaldı. Ankara'da da doluluk oranı yüzde 16.27'ye kadar düştü. Belediye önlem için planlı kesintilere başladı. Bu sebeple bazı içelere su verilemiyor. Şimdi bölge halkı soruyor: Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara'daki su kesintilerinin tarihi ve saati ilçeden ilçeye göre değişiyor. İşte Belediyeden yapılan açıklama:

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

Sincan: 30 Eylül 08:45 / 1 Ekim 08:30

Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, Fatih Mahallesi, Törekent Mahallesi, Gökçek Mahallesi, Ahi Evran Organize Sanayi Bölgesi, Mevlâna Mahallesi, Osmaniye Mahallesi.

Mamak: 29 Eylül 08:35 / 30 Eylül 08:30

Etkilenen Yerler: Abidinpaşa Mahallesi, Balkiraz Mahallesi, Aşık Veysel Mahallesi, Saimekadın Mahallesi, Şafaktepe Mahallesi, Demirlibahçe Mahallesi, Mehtap Mahallesi, Akdere Mahallesi, Kazımorbay Mahallesi, Peyamisefa Mahallesi, General Zekidoğan Mahallesi, Mutlu Mahallesi, Kutlu Mahallesi, Ege Mahallesi, Şahintepe Mahallesi, Fahrikoruturk Mahallesi, Şirintepe Mahallesi, Cengizhan Mahallesi, Boğaziçi Mahallesi, Duralialıç Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi, Zirvekent Mahallesi, Başak Mahallesi, Ekin Mahallesi, Bostancık Mahallesi, Kartaltepe Mahallesi, Tuzlu Çayır Mahallesi, Çağlayan Mahallesi, Türközü Mahallesi, Şehit Cengiz Topel Mahallesi, Misket Mahallesi, Küçükkayaş Mahallesi, Yeşilbayır Mahallesi, Yenibayındır Mahallesi, Kayaş Mahallesi, Üreğil Mahallesi, Dutluk Mahallesi, Kıbrıs Mahallesi, Ortaköy Mahallesi, Gökceyurt Mahallesi, Şahapgürler Mahallesi.

Etimesgut: 29 Eylül 23:55 / 30 Eylül 23:55

Etkilenen Yerler:Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Orhun Mahallesi ve Şehit Ali Mahallesi.

Elmadağ: 29 Eylül 23:55 / 30 Eylül 23:55

Etkilendiği Yerler: H. Oğlan, B. Evler, Fatih Mahallesi, Havuzbaşı Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Muzaffe Ekşi Mahallesi, Şehilik Mahallesi.

Yenimahalle: 29 Eylül 16:30 / 30 Eylül 21:00

Etkilenen Yerler: Susuz Mah. Ata Mah. Cumhuriyet Mah.

23:55'e kadar suların kesik olduğu yerler: Yukarı Yahyalar, Özevler, Yeşilevler, Karşıyaka, Barış, Vatan Caddesi, Demetgül, Tepealtı, Yunus Emre, Işınlar , Varlık, Etlik Şehir Hastanesi, Beştepe, Yuvaköy, Memlik, Yakacık, Çiğdemtepe, Kaletepe, Barıştepe, Turgut Öza, Yunus Emre, Kuzey Yıldızı, Karacaya, Burç.

Kazan: 29 Eylül 17:30 / 30 Eylül 09:00

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi Bağlı Cadde ve Sokaklar.

Çankaya: 30 Eylül 08:00 / 1 Ekim 15:00

Etkilenen Yerler: Çayyolu Mahallesi, Alacaatlı Mahallesi, Koru Mahallesi, Mutlukent Mahallesi, Ümit Mahallesi, Yaşamkent Mahallesi, Dodurga Mahallesi, Beytepe Mahallesi Alt Kotları, Konutkent Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi.

Polatlı: 30 Eylül 08:30 / 1 Ekim 08:00

Etkilenen Yerler: Şentepe mah. Esentepe mah. Gülveren mah. İstiklal mah Şehitlik mah bir bölümü Cumhuriyet mah, Kurtuluş mah. Zafer mah. Yeni mah Basri mah. Mehmet Akif mah bir bölümü,. Çamlıca mah bir bölümü Gazi mah. Karapınar mah Eskipolatlı mah.