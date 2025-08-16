Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Başkent Ankara’da Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Beypazarı ve Kazan’da bugün (16 Ağustos) su kesintileri yapılacak. ASKİ su kesintilerinden etkilenecek mahalle ve köyleri tek tek duyurdu. Çankaya'da çok geniş bir bölgede su kesintisi yaşanıyor. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? Ankaralılar bu soruya yanıt ararken, suların ne zaman geleceği belli oldu.
ASKİ Ankara’da su kesintisinden etkilenecek ilçeleri, köyleri ve mahalleleri açıkladı.
Başkentte Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Beypazarı ve Kazan ilçelerinde su kesintileri yapılıyor.
Ankaralılar yaz sıcağında “Sular ne zaman gelecek” sorusuna yanıt arıyor.
İşte ilçe ilçe su kesintileri ve suların geleceği saatlere ilişkin bilgiler:
ÇANKAYA
Çankaya’da su kesintisinin nedeni Umut Mahallesi, Yavuzevler Sokak ile Akhisar Sokak köşesi, 900'lük içme suyu hattı arızası olarak açıklandı.
Çankaya’da su kesintisinden etkilenen mahalleler şöyle:
Ayrancı, Barbaros, Umut, Esatoğlu, G.O.P., Bayraktar, Küçükesat, Muhsin Ertuğrul, Murat, Remzi Oğuz Arık, Seyranbağları, Tınaztepe, Zafertepe Mahalleleri, Harbiye, Cevizlidere, Aşagı Öveçler, Aşıkpaşa, Şehit Cengiz Karaca, Yıldızevler, Birlik, Kırkonaklar, Güvenevler, Aydınlar, Doğuş, Sancak, Sokullu Mehmet Paşa, Bayraktar, Göktürk, Bağcılar, Huzur, Oğuzlar, Aziziy, İlkbahar, Naci Çakır, Gökkusşağı, Kazım Özalp, Öveçler, Osman Temiz, 100. Yıl, Şehit Cevdet Özdemir, Karapınar, Mürsel Uluç, Ata, Ehlibeyt, Keklikpınarı, Akpınar, Metin Akkuş Mahallesi.
Çankaya’da sular ne zaman gelecek?
Çankaya’da suların 14.00’a kadar gelmesi bekleniyor.
KEÇİÖREN
Keçiören'de su kesintisinin nedeni Yayla Mahallesi 1424 sokak içerisinde 100’lük duktıl boruda meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası olarak açıklandı.
Çankaya’da su kesintisinden etkilenen mahalleler şöyle:
Yayla Mahallesi.
Keçiören'i etkileyen su kesintisinin 12.00'da sona ermesi bekleniyor.
ETİMESGUT
Etimesgut’ta su kesintisinin nedeni Yapracık Mahallesi içme suyu içme suyu hattında yaşanan arıza olarak açıklandı.
Etimesgut'ta su kesintisinden etkilenen yerler şöyle:
Yapracık Mahallesi
Etimesgut'ta suların 15.00'a kadar gelmesi bekleniyor.
KAZAN
Kazan'da Kahramankazan içmesuyu arıtma tesisinde, yoğun kullanımdan kaynaklı problem yaşandığı bildirildi.
Kazan'da su kesintisinden etkilenen yerler şöyle:
Saray Mahallesi (sanayi bölgesi), Dağyaka Mahallesi (sanayi bölgesi), Aydın Mahallesi, Orhaniye Mahallesi, Yıldırım Beyazıt.
Kazan'da suların 23.00'a kadar gelmesi bekleniyor.
BEYPAZARI
Beypazarı'nda su kesintileri dün gerçekleşti.