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Ankara'da suya indirim kararı yargıya taşındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edilen suya yüzde 50 indirim kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için mahkemeye başvurulduğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), belediye meclisinde AK Parti Grubu’nun önerisi ve oy çokluğu ile suya yapılan yüzde 50 indirimi yargıya taşıdığını duyurdu.

ABB’den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“ABB Meclisi’nde AK Parti Grubu, zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifelerine yasa dışı olduğunu bile bile yüzde 50 indirim önergesi vererek çoğunluğun tahakkümüyle bu teklifi kabul ettirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için 11 Ekim 2022 tarihinde detaylı bilgilendirme yaparak mahkemeye başvurdu. ‘Uygulanması hâlinde telafisi güç ve imkânsız zararlar doğacağı için öncelikle esas hakkında karar verilinceye kadar savunma alınmaksızın, aksi kanaat hâlinde savunma süresinin kısılarak yürütmesinin durdurulmasına’ talebinin yer aldığı dilekçe mahkemeye sunuldu.”

 

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