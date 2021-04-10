Ankara'da tahliye edilen binalarla ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması ve istinat duvarı çökmesi nedeniyle tahliye edilen binalarda teknik incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından, Ankara'nın Çankaya İlçesi İleri Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Olaydan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Bölgede ilk andan itibaren bakanlıklarımız ve üniversite hocalarımızla birlikte teknik analizlerimizi titizlikle yürüttük. Hasar tespit ve yapı işleri uzmanlarımız tahliye edilen binalarda ve çevrede teknik incelemelerine devam ediyorlar. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Bakanlıklarımız ve belediyemizle birlikte gerekli bütün adımlarımızı süratle atarak vatandaşlarımızın yanında olacağız."

Yavaş: Kimse mağdur edilmeyecek

Çankaya'nın İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski bulunan binanın "makaslama" yöntemiyle yıkımına başlandı.

Yıkım başlamadan önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, alanı ziyaret etti, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Yavaş, "Vatandaşın iskanı konusunda ve bundan sonra yapılacak işler konusunda bir koordine sağlanacak. Kimse mağdur edilmeyecek gördüğümüz kadarıyla bakanlık valilik, büyükşehir ve Çankaya Belediyesi üzerine düşeni yapıyor." dedi.

Yıkılma riski bulunan Açelya Apartmanı'nın sağındaki, solundaki ve ön taraftaki binada da yıkım sırasındaki sarsıntıda problem olacağının düşünüldüğünü belirten Yavaş, "Üstteki yıktıktan, o hafriyatı oradan aldıktan sonra belli olacak. Daha sonra bu yıkıntı bir yerde toplanacak ailelerin özel mallarını oradan seçmeleri sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Yavaş bir koordinasyon merkezi de kurulduğunu belirterek,"Çevre Bakanlığından, Valilikten bizim kurumlardan birer görevli var. Vatandaşın iskanı konusunda ve bundan sonra yapılacak işler konusunda bir koordine sağlanacak. Kimse mağdur edilmeyecek gördüğümüz kadarıyla bakanlık valilik, büyükşehir ve Çankaya Belediyesi olarak üzerine düşeni yapıyor." dedi.

Binanın yapı denetim raporu alınmadığı yönünde bir bilgi bulunduğunu belirten Yavaş, "(Ben başlama dedim) diye ifade vermiş müteahhit. 'Ama beni dinlemedi' demiş. Soruşturması devam ediyor. Üzüldük ama can kaybı olmaması çok önemli. Türkiye'de zaman zaman böyle olayları çok gördük. Çevredeki bütün evler tahliye edilerek hasarsız geçirildi. Allah beterinden saklasın." değerlendirmesinde bulundu.

Yavaş, "Bakanlık Kentsel Dönüşüm Şubesi de burada. Kira yardımı yapılacak, eşyaları yapılacak ya da mevcut kurumların elindeki dairelerden birine de yerleştirebiliriz. O, önümüzdeki bir iki gün içinde belli olacak. Çalışmalar 24 saat devam edecek. Biz tekrar geleceğiz, nezaret edeceğiz." diye konuştu.