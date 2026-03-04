Ankara’da taksi ücretlerine zam

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve işletme giderlerindeki artışlar gerekçe gösterilerek yeni yapılan düzenleme ile 1 Mart 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe geldi.

Güncellenen tarifeye göre açılış ücreti 65 TL’ye, indi-bindi ücreti ise 200 TL’ye çıkarıldı. Kilometre başına ücret 40 TL olarak belirlenirken her 100 metre için 4 TL, bekleme süresinde ise dakikada 7 TL ücret uygulanacak.

Saatlik bekleme ücreti ise 420 TL seviyesine yükseldi.