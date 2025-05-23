Ankara'da taksi ücretlerine zam! Taksimetre açılış ücreti belli oldu
Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Başkentte taksimetre açılış ücreti 35 TL'den 45 TL'ye, indi bindi ücreti ise 130 TL'ye çıktı. Yeni tarifenin pazar gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
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Başkent Ankara'da taksi ücretlerine zam geldiği duyuruldu.
Taksimetre açılış ücreti 35 TL olan Ankara’da, yapılan zamla birlikte ücret 45 TL’ye yükseldi. 100 TL olan indi bindi ücreti ise 130 TL'ye çıktı.
Kilometre ücreti 32 TL, 1 saatlik bekleme ücreti de 210 TL oldu.
Yeni tarife 25 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.