Ankara'da tarihi gün: NATO'nun yeni yol haritası şekilleniyor

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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi, ittifakın son yıllardaki en kritik toplantılarından biri olarak görülürken, Türkiye açısından da dış politika ve savunma alanında büyük önem taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde NATO içinde yaşanan görüş ayrılıkları, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gerilimler ve Çin'in yükselen etkisi nedeniyle zirvede alınacak kararlar hem NATO'nun geleceğini hem de Avrupa güvenlik mimarisini yeniden şekillendirecek.

Dünyanın takip ettiği kritik zirvede, Avrupa'nın savunmada daha fazla sorumluluk üstlenmesi, NATO'nun askeri komuta yapısının güncellenmesi, savunma harcamalarının artırılması, ortak savunma sanayisi projelerinin hızlandırılması ve Ukrayna'ya uzun vadeli desteğin sürdürülmesi gibi başlıkların öne çıkması bekleniyor.

NATO'nun yeni yol haritası Ankara'da belirlenecek

Diplomatik kaynaklar, zirvenin en önemli hedeflerinden birinin ise müttefiklerin birlik mesajı vermesi ve NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlayacak yeni stratejik yol haritasını ortaya koyması olduğunu değerlendiriyor.

Türkiye ise zirvede NATO içindeki stratejik konumunu güçlendirmeyi, arabulucu rolünü ön plana çıkarmayı ve ittifakın geleceğine ilişkin kararlarda daha etkin söz sahibi olmayı hedefliyor.

NATO'nun Avrupa kanadının güçlendirilmesine destek veren Türkiye, Avrupa Birliği'nin savunma projeleri ve ortak üretim mekanizmalarında yer almak ve savunma sanayisindeki üretim kapasitesini Avrupa ile daha fazla entegre etmek istiyor.

Savunma sanayisi iş birlikleri

Türkiye, NATO'nun artan savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir üretici ve tedarikçi olmayı hedeflerken, müttefikler arasında savunma sanayi alanındaki kısıtlamaların kaldırılması ve ortak projelerin artırılması mesajını vermeyi planlıyor.

Zirve kapsamında düzenlenecek Savunma Sanayisi Forumu'nda yeni iş birlikleri ve anlaşmaların gündeme gelmesi bekleniyor.

Ankara ayrıca, ABD ile Avrupa arasında son dönemde yaşanan görüş ayrılıklarının azaltılmasına katkı sunmayı ve NATO içinde birlik ve dayanışmanın korunmasına destek olmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, özellikle ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle yapacağı görüşmelerin zirvenin en kritik diplomatik temasları arasında yer alması bekleniyor.

Trump'ın ABD Başkanı olarak Türkiye'ye ilk ziyareti

NATO Zirvesi, Trump'ın "ABD Başkanı" sıfatıyla Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirmesi açısından da önem taşıyor.

Trump-Erdoğan görüşmesinde ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler, Gazze Barış Anlaşması'nın uygulanması, Suriye'deki süreç ve özellikle savunma sanayi üzerinden ikili ilişkilerin ele alınacağı değerlendirilirken yerli savaş uçağı KAAN'da kullanılacak F-110 motorlarının satışının da ikili görüşmede gündeme gelmesi bekkleniyor.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'yi memnun edecek adımlar atabileceğini belirterek jet motoru satışı ve F-35 programına ilişkin olumlu mesaj vermişti.

Türkiye, 2019'da Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle F-35 programından çıkarılmış, Washington programa dönüş için S-400'lerden vazgeçilmesini şartını koşmuştu.