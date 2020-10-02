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Ankara'da toplu taşımada HES kodu dönemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların, HES kodu bulundurmalarının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Ankara'da toplu taşımada HES kodu dönemi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların, HES kodu bulundurmalarının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'a binen vatandaşların HES kodu bulundurmalarının zorunlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince COVID-19'la mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın HES kodu bulundurarak kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Tam Ankarakart kullanan vatandaşların en geç 16 Ekim'e kadar www.ankarakart.com.tr adresinden kartlarını kişiselleştirmeleri gerekmektedir." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

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