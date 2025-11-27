Ankara’da toplu zehirlenme alarmı: 120 İşçi hastaneye kaldırıldı

Olay, Sincan ilçesinde yer alan bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre, 120 işçi bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. İşçiler karın ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan işçiler, daha sonra çevre hastanelere sevk edildi. Acil servis polikliniğine kaldırılan işçilerin tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.