Ankara’da trafik kazası! 6 ölü, 3 ağır yaralı...
Ankara’nın Haymana ilçesinde hatalı sollama sonucu bir trafik kazası yaşandı. Kazada ölü sayısının 6, ağır yaralı sayısının ise 3 olduğu açıklandı.
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Ankara’nın Haymana ilçesinde bulunan Konya yolu üzeri Çalış mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Kazada, hatalı sollama sonucu, 31 GE 368 plakalı araçla ile 06 EPP 091 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.
Olay yerine intikal eden ambulans ve trafik ekipleri iki araçta 9 kişinin olduğu ve ölü sayısının 6’ya çıktığını açıkladı. Arabadaki 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ölen 6 kişiden 2’sinin çocuk olduğu belirlendi.