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Ankara'da tren raydan çıktı

Ankara Garı'ndan temizlik ve bakım için atölyeye giden boş tren raydan çıktı.

Ankara'da tren raydan çıktı
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Temizlik ve bakım için Marşandiz'de bulunan atölyeye giden boş trenin, bir lokomotif ve bir jeneratör vagonu 06.30 sularında raydan çıktı.

Vagonların raya oturtulma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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