Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak, Ankara'da hangi yollar kapatılacak? Ankara'da neden yollar kapalı?

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında başkentte bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Emniyetten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolayısıyla 10 Kasım'da Anıtkabir'de anma programı düzenleneceği hatırlatıldı.

Bu çerçevede, ihtiyaç duyulması halinde 10 Kasım sabahı saat 01.00'den itibaren bazı güzergâhların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Hangi yollar kapatılıyor?

Kapatılacak yollar arasında GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Spor Park Caddesi, Turgut Reis Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı bağlantı varyantları yer alıyor.

Ayrıca Celal Bayar Bulvarı'nın Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantı yolları ile bu güzergâhlara çıkan ara sokaklarda da çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmaları ve görevlilerin yönlendirmelerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.