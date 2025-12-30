Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak, Ankara'da hangi yollar kapatılacak? Ankara'da neden yollar kapalı?

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları kapsamında 31 Aralık günü kent merkezinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı. Kapatmaların, programlar tamamlanana kadar süreceği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'den itibaren Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü araç trafiğine kapalı olacak. Aynı saatten itibaren GMK Bulvarı ile Milli Müdafaa, Aşkabat (Bahçeli 7. Cadde) ve Bestekar caddelerinin tamamında da trafik akışı durdurulacak.

Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan (Bahçeli 3), Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus ve Tuna caddelerinde de araç geçişine izin verilmeyecek. Ayrıca Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej ile Kızılay Kavşağı arasındaki kesimi trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç duyulması halinde bazı kapatılacak yollar

İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır ve Bayındır sokaklarında da ulaşım sağlanamayacak. Yetkililer, ihtiyaç duyulması halinde Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ve Kuleli caddelerinin de programlar sona erene kadar trafiğe kapatılabileceğini bildirdi.

Emniyet, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.