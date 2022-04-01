  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Ankara'daki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı
Takip Et

Ankara'daki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan 2 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesini yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek-İmar Mahallesi'ndeki 2 bin 23 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 6 milyon 200 bin lira ile Özbekyapı İnşaat Gıda Temizlik Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi verdi.

Aynı mahalledeki 2 bin 680 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 9 milyon 550 bin lira bedelle Altınova Tuğra İnş. En. Nak. Müh. Mad. Ürt. Paz. San. ve Tic. AŞ - Şüheda Konaç Ortak Girişim Grubu'ndan geldi.​​​​​​​

Güney Kore, Mısır'a 1,6 milyar dolarlık silah sattı

Satış Haberleri

Güney Kore, Mısır'a 1,6 milyar dolarlık silah sattı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Satış