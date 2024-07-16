Ankara'daki barajların doluluk oranı belli oldu

ASKİ'nin 15 Temmuz 2024 verilerine göre; Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 43.44, aktif doluluk oranı ise yüzde 35.79, barajların toplam hacmi de 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp olarak ölçüldü.

Bazı barajlardaki doluluk oranı şöyle:

Akyar Barajı- Eğrekkaya Barajına Aktarım

Toplam hacim: 52.445.00

Su miktarı: 32.468.000

Su yüzdesi: 61.91

Çamlıdere Barajı- İvedik Arıtma Tesisine Aktarım

Toplam hacim: 1.220.380.000

Su miktarı: 457.740.000

Su yüzdesi: 37.51

Çubuk 2 Barajı- Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım

Toplam hacim: 22.445.000

Su miktarı: 14.769.000

Su yüzdesi: 65.80

Kesik Köprü Barajı- Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım

Toplam hacim: 95.000.0000

Su miktarı: 95.000.0000

Su yüzdesi: 100