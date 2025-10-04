Ankara'daki barajların 'ölü hacmi' su kesintilerini 6 ay ortadan kaldıracak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkentte yaşanan su kesintilerine karşı kritik bir adım attı.

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ercan, barajların “ölü hacim” olarak bilinen kullanılmayan alt rezervlerindeki suyun içme suyu dağıtım sistemine entegre edilmesiyle birlikte önümüzdeki 6 ay boyunca herhangi bir kesinti yaşanmayacağını açıkladı.

Çalışmalar 24 saat sürüyor

Kesikköprü Barajı’ndan Ankara’ya günlük 530 bin metreküp su taşıyan ana isale hattında meydana gelen arızalar nedeniyle şehre verilen su miktarı 230 bin metreküpe düşmüş ve 29 Eylül itibarıyla dönüşümlü kesintilere gidilmişti. Eski cam elyaf takviyeli boruların çelik borularla değiştirilmesi için 24 saat esaslı çalışmalar sürüyor. Ercan, onarımların 6 Ekim’de tamamlanacağını belirtti.

Baraj seviyelerinin kuraklık nedeniyle kritik düzeye indiğini vurgulayan Ercan, “Ölü hacimdeki su miktarlarını tespit ettik. Bu rezervi sisteme dahil ettiğimizde 6 aylık projeksiyonda sorun beklemiyoruz.” dedi. Ayrıca yeni iletim hatlarıyla Ankara’nın orta ve uzun vadeli içme suyu güvenliğinin güçlendirileceğini ifade etti.