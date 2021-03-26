Ankara'daki DEAŞ operasyonlarında 22 kişi yakalandı
Ankara'da düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu 22 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
AA
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele (TEM) Şubesince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi 22 Iraklı zanlı gözaltına alındı.
TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle bağlantısı olduğu belirlenen 22 terör örgütü DEAŞ üyesinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 22 zanlı gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.