Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 25 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 25 şüpheliye gözaltı kararı verildi.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ mensuplarını kamu kurumlarına yerleştirmede rol oynadıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 16 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.