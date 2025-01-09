Ankara'daki kanalizasyon inşaatında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı yapmak isteyen 2 işçi göçük altında kaldı.

Olay yerine hemen itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

'Büyük ihmal görünüyor'

Göçük altında kalan işçilerin arkadaşı Alaaddin Çınar, ortada bir ihmal olduğunu ileri sürerek şöyle konuştu:

“5 metrenin altına inmelerinden dolayı 2 arkadaşımız şu an göçük altında, çıkartmaya çalışıyorlar. Yalnız burada büyük ihmal görünüyor. Ben bu işi yapıyorum, 2 metrenin altına ekskavatörle geniş kazılması lazım ki göçüğü önleyelim ya da kafes yapılıp kafesle inilmesi lazımdı. Kafesle inilmediği için göçük olmuş. Bütün ekip burada ama ulaşamadık. Büyük ihtimalle vefat ettiler. Ailesine ve tüm Polatlı'ya sabırlar dilerim. 2 genç kardeşimizdi, temiz insanlardı, beraber çalıştığımız insanlardı.”