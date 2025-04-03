Ankara'daki mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaralanan olmadığı öğrenildi.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından konuya yönelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Altındağ ilçemiz Siteler bölgesinde bir mobilya atölyesinde meydana gelen yangın olayı ile ilgili olarak itfaiyeden alınan bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından civar işyerlerine sirayet etmeden kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralı bilgisi bulunmamaktadır."